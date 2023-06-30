«Новая почта» открыла отделение в Берлине: стоимость доставки — Finance.ua

«Новая почта» открыла отделение в Берлине: стоимость доставки
Украинская логистическая компания «Новая почта» открыла свое первое отделение в Берлине.
Германия стала пятой страной ЕС, где появилось отделение Nova Post. До конца года компания также планирует открыть отделения в Гамбурге, Франкфурте на Майне, Мюнхене и Кельне.
«Мы и далее планируем выходить на новые рынки и развивать сеть в тех странах, где уже присутствуем, так как стремимся логистически связать Украину с миром, а уже со временем связать и все страны между собой. Развитие международной торговли сейчас для украинцев очень важно. Чем плотнее и быстрее будет торговля между украинским и немецким бизнесами, тем лучше будет развиваться наша экономика», — прокомментировал совладелец «Новой почты» Владимир Поперешнюк.
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В Берлине отделение Nova Post работает по адресу Charlottenstraße 79/80, 10 117.
В нем частные клиенты и бизнес смогут получать и отправлять посылки до 100 кг. Отделение открыто с понедельника по субботу.
Доставка — от 5 дней.
Стоимость доставки из Украины в Германию:
- посылки до 1 кг — 250 грн
- посылки до 2 кг — 400 грн
- посылки до 10 кг — 600 грн
- посылки до 30 кг — 1200 грн
Nova Post уже работает в Польше, Молдове, Чехии, Румынии, а также в странах Балтии.
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