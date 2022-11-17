«Новая почта» открыла два отделения в Херсоне — Finance.ua

«Новая почта» открыла два отделения в Херсоне Сегодня 12:21 — Фондовый рынок

Как сообщила компания, с сегодняшнего дня в городе работают два отделения. «С 16 ноября курьеры „Новой почты“ могут доставлять жителям деоккупированного Херсона посылки до 30 кг в удобное для них место или домой. Родные и близкие могут присылать столь необходимые им продукты, лекарства, вещи и т.д. Доступна отправка и получение посылок уже в двух отделениях „Новой почты“. Стационарное отделение № 9 будет работать ежедневно с 9:00 до 15:00 по адресу просп. Святых Кирилла и Мефодия. Кроме того, до конца недели жители смогут получать финансовые услуги, денежные переводы, материальная помощь от ООН и т.д.», — говорится в сообщении.

Адреса отделений:

стационарное отделение № 9 (до 30 кг) — просп. Святых Кирилла и Мефодия, ежедневно с 9:00 до 15:00.

мобильное отделение № 100 (до 10 кг) — просп. Ушакова, ежедневно с 12:00 до 15:00. Оплатить услуги можно наличными, картой через POS-терминал, через мобильное приложение или отправить посылку за счет получателя.

Отделения оснащены генератором и старлинком, чтобы каждый мог зарядить свои устройства, а в стационарном — можно получить финансовые услуги, денежные переводы, материальную помощь от ООН и т.д.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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