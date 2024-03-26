Новая модель БПЛА Bayraktar совершила первый полет — Finance.ua
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Новая модель БПЛА Bayraktar совершила первый полет

Технологии&Авто
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Новая модель БПЛА Bayraktar совершила первый полет
Новая модель БПЛА Bayraktar совершила первый полет
Беспилотник Bayraktar TB3 PT-2 в Турции совершил первый полет. В дальнейшем дрон будет использоваться для запуска с кораблей с короткой взлетной полосой.
Об этом в соцсети X сообщил технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар.
«Золотой век турецкой авиации. Первый полет Bayraktar TB3 PT-2. Первое летное испытание второго прототипа», — говорится в сообщении.
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В видеоролике, обнародованном Сельчуком Байрактаром, видно, что полет был совершен со взлетной полосы аэродрома. Но в общем Bayraktar TB3 PT-2 станет боевым беспилотным летательным аппаратом со способностью взлетать и приземляться с кораблей с короткой взлетной полосой, таких как TCG Anadolu, и с конструкцией крыла, способного складываться.
В ноябре 2023 г. Сельчук Байрактар ​​информировал, что модель беспилотника Bayraktar TB3 прошла 4-часовое летное испытание. Этот дрон также способен совершать взлет и посадку на авианосце с короткой взлетно-посадочной полосой.
Напомним, 19 июля 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина готовит соглашение с Турцией, которое разрешит строительство завода беспилотников Bayraktar.
6 февраля 2024 года сообщалось, что турецкая оборонная компания Baykar начала строительство завода под Киевом, где будут производить модели беспилотников Bayraktar TB2 или TB3. На производстве будут работать около 500 человек.
По материалам:
suspilne.media
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