Новая модель БПЛА Bayraktar совершила первый полет — Finance.ua

Новая модель БПЛА Bayraktar совершила первый полет Сегодня 06:24 — Технологии&Авто

Новая модель БПЛА Bayraktar совершила первый полет

Беспилотник Bayraktar TB3 PT-2 в Турции совершил первый полет. В дальнейшем дрон будет использоваться для запуска с кораблей с короткой взлетной полосой.

Об этом в соцсети X сообщил технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар.

«Золотой век турецкой авиации. Первый полет Bayraktar TB3 PT-2. Первое летное испытание второго прототипа», — говорится в сообщении.

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В видеоролике, обнародованном Сельчуком Байрактаром, видно, что полет был совершен со взлетной полосы аэродрома. Но в общем Bayraktar TB3 PT-2 станет боевым беспилотным летательным аппаратом со способностью взлетать и приземляться с кораблей с короткой взлетной полосой, таких как TCG Anadolu, и с конструкцией крыла, способного складываться.

В ноябре 2023 г. Сельчук Байрактар ​​информировал, что модель беспилотника Bayraktar TB3 прошла 4-часовое летное испытание. Этот дрон также способен совершать взлет и посадку на авианосце с короткой взлетно-посадочной полосой.

Напомним, 19 июля 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина готовит соглашение с Турцией, которое разрешит строительство завода беспилотников Bayraktar.

6 февраля 2024 года сообщалось, что турецкая оборонная компания Baykar начала строительство завода под Киевом, где будут производить модели беспилотников Bayraktar TB2 или TB3. На производстве будут работать около 500 человек.

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