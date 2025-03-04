Новая форма фискальных чеков: обязательно ли должна быть отображена строка «сдача» — Finance.ua

Новая форма фискальных чеков: обязательно ли должна быть отображена строка «сдача» Сегодня 19:47

Новая форма фискальных чеков: обязательно ли должна быть отображена строка «сдача»

В фискальном кассовом чеке отображаются только те реквизиты, которые есть у плательщика при формировании конкретного чека.

Об этом напомнили в Государственной налоговой службе Украины.

То есть строка «сдача» не заполняется, если такой сдачи при проведении расчета не было.

Это правило относится и к другим реквизитам, которые предусмотрены формой.

Например, могут не указываться следующие реквизиты:

ИНН плательщика НДС — если плательщик не зарегистрирован плательщиком НДС;

УКТВЭД — если товар не подакцизный;

реквизит марки акцизного налога — если товар не маркирован;

строки 12 — 17 — если при расчете не использовалась платежная карта и устройства не соединены и не объединены;

ставки налогов — если предприятие не является плательщиком таких налогов и т. п.

Справка Finance.ua:

С 1 марта в Украине введены новые требования к форме и содержанию расчетных документов.

Плательщики единого налога должны обратить внимание на изменения в фискальном чеке:

Добавлено ​​поле «Сдача», где отображается остаток при наличной оплате.

Появилось поле «Средства оплаты».

Подписи в полях «Кассир» и «Держатель ЭПС» больше не предусмотрены.

QR-код будет содержать ссылку для просмотра чека на сайте ГНС.

Фискальный номер чека теперь будет записываться в формате: ЧЭК № {ФН}.

Поле «Форма оплаты» будет иметь четко установленный формат. Например, если расчет производится банковской картой , будет указываться «Безналичная», а в «Средствах оплаты» — «Электронное платежное средство».

Подробнее об этих и других изменениях для ФЛП с марта 2025 года — читайте в статье по ссылке.

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