Новая форма фискальных чеков: обязательно ли должна быть отображена строка «сдача» — Finance.ua

Новая форма фискальных чеков: обязательно ли должна быть отображена строка «сдача»
В фискальном кассовом чеке отображаются только те реквизиты, которые есть у плательщика при формировании конкретного чека.
Об этом напомнили в Государственной налоговой службе Украины.
То есть строка «сдача» не заполняется, если такой сдачи при проведении расчета не было.
Это правило относится и к другим реквизитам, которые предусмотрены формой.
Например, могут не указываться следующие реквизиты:
- ИНН плательщика НДС — если плательщик не зарегистрирован плательщиком НДС;
- УКТВЭД — если товар не подакцизный;
- реквизит марки акцизного налога — если товар не маркирован;
- строки 12 — 17 — если при расчете не использовалась платежная карта и устройства не соединены и не объединены;
- ставки налогов — если предприятие не является плательщиком таких налогов
и т. п.
Справка Finance.ua:
С 1 марта в Украине введены новые требования к форме и содержанию расчетных документов.
Плательщики единого налога должны обратить внимание на изменения в фискальном чеке:
- Добавлено поле «Сдача», где отображается остаток при наличной оплате.
- Появилось поле «Средства оплаты».
- Подписи в полях «Кассир» и «Держатель ЭПС» больше не предусмотрены.
- QR-код будет содержать ссылку для просмотра чека на сайте ГНС.
- Фискальный номер чека теперь будет записываться в формате: ЧЭК № {ФН}.
Поле «Форма оплаты» будет иметь четко установленный формат. Например, если расчет производится банковской картой, будет указываться «Безналичная», а в «Средствах оплаты» — «Электронное платежное средство».
Подробнее об этих и других изменениях для ФЛП с марта 2025 года — читайте в статье по ссылке.
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