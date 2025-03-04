Новая форма фискальных чеков: обязательно ли должна быть отображена строка «сдача» — Finance.ua
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Новая форма фискальных чеков: обязательно ли должна быть отображена строка «сдача»

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Новая форма фискальных чеков: обязательно ли должна быть отображена строка «сдача»
Новая форма фискальных чеков: обязательно ли должна быть отображена строка «сдача»
В фискальном кассовом чеке отображаются только те реквизиты, которые есть у плательщика при формировании конкретного чека.
Об этом напомнили в Государственной налоговой службе Украины.
То есть строка «сдача» не заполняется, если такой сдачи при проведении расчета не было.
Это правило относится и к другим реквизитам, которые предусмотрены формой.
Например, могут не указываться следующие реквизиты:
  • ИНН плательщика НДС — если плательщик не зарегистрирован плательщиком НДС;
  • УКТВЭД — если товар не подакцизный;
  • реквизит марки акцизного налога — если товар не маркирован;
  • строки 12 — 17 — если при расчете не использовалась платежная карта и устройства не соединены и не объединены;
  • ставки налогов — если предприятие не является плательщиком таких налогов и т. п.

Справка Finance.ua:

С 1 марта в Украине введены новые требования к форме и содержанию расчетных документов.
Плательщики единого налога должны обратить внимание на изменения в фискальном чеке:
  • Добавлено ​​поле «Сдача», где отображается остаток при наличной оплате.
  • Появилось поле «Средства оплаты».
  • Подписи в полях «Кассир» и «Держатель ЭПС» больше не предусмотрены.
  • QR-код будет содержать ссылку для просмотра чека на сайте ГНС.
  • Фискальный номер чека теперь будет записываться в формате: ЧЭК № {ФН}.
Поле «Форма оплаты» будет иметь четко установленный формат. Например, если расчет производится банковской картой, будет указываться «Безналичная», а в «Средствах оплаты» — «Электронное платежное средство».
Подробнее об этих и других изменениях для ФЛП с марта 2025 года — читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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