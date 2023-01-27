Новая финансовая помощь украинцам: как получить выплату от The $1K project — Finance.ua

Новая финансовая помощь украинцам: как получить выплату от The $1K project Сегодня 16:04 — Личные финансы

Новая финансовая помощь украинцам: как получить выплату от The $1K project

Из-за войны миллионы украинцев оказались в страшных ситуациях, что негативно повлияло на их уровень жизни. Для людей, пострадавших от войны, была создана специальная спонсорская программа помощи под названием The $1K project.

О проекте

The $1K project — это проект, благодаря которому спонсоры из США могут предоставить финансовую помощь украинским семьям, пострадавшим от войны. Процесс получения помощи довольно прост, ведь после одобрения заявки средства поступают на личную карту.

The $1K project начал работу над помощью пострадавшим почти сразу после начала российского вторжения. За все время финансовую помощь от спонсоров получили более 10 000 семей и около 35 000 маленьких украинцев.

Кто может рассчитывать на финансовую помощь

В помощь от спонсоров из США может рассчитывать любая украинская семья, испытавшая на себе последствия страшной войны. Поскольку программа рассчитана именно на семьи, одинокий человек не может получить финансовую помощь. Возраст членов семьи не имеет значения, как и нынешнее территориальное размещение семьи, а значит, средства могут получить не только те, кто до сих пор проживает на территории Украины, но и те семьи, которые выехали ради безопасности.

Обязательным условием получения пособие являются подписки на официальные страницы проекта в социальных сетях, а именно в Instagram и Facebook. Это необходимое условие для подтверждения личности, поэтому если вы не пользуетесь данными социальными медиа, вам необходимо присоединиться к ним, ведь без выполнения данного условия ваша заявка рассмотрена не будет. Обратите внимание, что для рассмотрения заявки ваши страницы в социальных сетях должны быть открыты.

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На что необходимо обратить внимание при заполнении анкеты

Заявку необходимо заполнить только один раз, иначе ваша заявка не будет рассмотрена.

Имейте в виду, что заполнение анкеты и подача заявки на рассмотрение не гарантирует получения финансовой помощи.

Если вы владеете английским языком, стоит заполнить анкету именно на нем.

Из-за обилия заявок процесс получения ответа может затянуться. Если ваша семья будет отобрана для получения пособия, вы получите письмо на электронную почту.

Сумма и продолжительность выплат

По правилам программы, отобранная семья сможет получить помощь в размере 1 тыс. долларов только один раз. При этом деньги могут быть потрачены по своему усмотрению, никаких чеков и отчетов предоставлять не нужно.

Как отменить заявку? Если по личным обстоятельствам вы намерены отменить уже поданную заявку, вам необходимо выполнить следующие шаги:

обратиться по электронной почте по адресу removal@1kproject.org;

в теме письма указать «Request to delete my submission»;

указать адрес вашей электронной почты;

указать номер мобильного телефона, который вы ранее упоминали в анкете;

указать номер банковской карты, который вы указывали при заполнении анкеты.

После успешного выполнения этих условий ваша анкета будет удалена из базы проекта.

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