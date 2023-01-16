Регистрация возобновлена: где можно подать заявку на выплаты 6600 гривен от ООН — Finance.ua

Регистрация возобновлена: где можно подать заявку на выплаты 6600 гривен от ООН Сегодня 15:47 — Личные финансы

Регистрация возобновлена: где можно подать заявку на выплаты 6600 гривен от ООН

В Украине возобновили приём заявок на денежную помощь от УВКБ ООН. В январе 2023 зарегистрироваться на выплаты в 6600 гривен можно в офисах и выездных пунктах в 10 регионах.

Где можно подать заявку и кто может претендовать на деньги, рассказали эксперты благотворительного фонда «Право на защиту».

Где работают пункты регистрации: список адресов

Пункты регистрации на помощь возобновили работу в некоторых регионах в январе 2023 года. Денежная помощь от УВКБ ООН — это выплата в 2200 гривен на члена семьи в течение 3 месяцев. То есть человек получит 6600 гривен за три месяца, а семья из 3 человек — 19800 грн.

«География пунктов регистрации расширяется, на этой неделе открылись дополнительные офисы, а также большее количество выездов мобильных бригад», — отмечают в фонде.

Теперь обратиться за выплатами можно в следующих областях:

Харьковская область:

Харьков, ул. Гимназическая набережная, 26, помещение Центрального ЦПАУ. Запись в электронную очередь ведется через телеграм-канал: https://t.me/unhcr_help_kharkiv.

Днепропетровская область:

Днепр, ул. Староказацкая, 38, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00;

Кривой Рог, проспект Мира, 28, за остановкой «1-я городская больница», телефон: +38 (068) 473-96-19; с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00;

расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграм-канале: https://t.me/unhcr_help_dnipro.

Львовская область:

Львов, ул. Стрыйская, 45в, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00;

телеграм-канал: https://t.me/Registration_help.

Черниговская область:

Чернигов, ул. Пятницкая, 49, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00.

«Максимальное количество заявок уже зарегистрировано до конца января. Живая очередь не обслуживается, только по записи. О возобновлении регистрации будет сообщено в телеграм-канале», — обращают внимание заявителей.

Расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграм-канале: https://t.me/unhcr_help_che.

Сумская область:

Сумы, ул. Новоместенская, 1, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00;

мобильные выездные группы по Сумской области. Отслеживать их расписание можно в телеграм-канале: https://t.me/unhcr_help_sumy.

Полтавская область:

Полтава, площадь Павленковская, 3б, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 17:00;

Кременчуг, ул. Ватутина, 9, с понедельника по пятницу 08:00 — 16:00;

расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграм-канале: https://t.me/unhcr_help_poltava.

Запорожская область:

Запорожье, ул. Независимой Украины, 72 помещение № 154 (вход с площади Маяковского) с понедельника по пятницу 09:00-15:00.

Регистрация только по предварительной записи +38 063 387 93 16 (пн-пт 09:00-15:00).

Расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграм-канале: https://t.me/unhcr_help_zaporizhzhia.

Черкасская область:

Черкассы, ул. Лазарева, 6/1 (возле облгосадминистрации, остановка транспорта — «Соборная площадь»), с понедельника по пятницу 09:00 — 17:00, телефон: (093) 191-01-20;

расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграм-канале: https://t.me/unhcr_help_cherkasy;

Кировоградская область:

Кропивницкий, ул. Пашутинская, 31-а, офисное помещение (возле ЦПАУ). График работы: с понедельника по пятницу 09:00 — 18:00, телефон: (050) 711 63 50;

расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграм-канале: https://t.me/kropyvnytslyirefugee.

Одесская область:

Одесса, Сабанский переулок, 3 (вход с переулка), с понедельника по пятницу 10:00 — 18:00;

Измаил, пр-т. Мира, 9 (корпус Измаильского государственного университета, каб. № 108), с понедельника по пятницу 10:00 — 18:00;

расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграм-канале: https://t.me/unhcr_help_odesa.

Кто может претендовать на получение помощи от ООН

В фонде отмечают, что зарегистрироваться на денежную помощь смогут категории лиц, которые подпадают по условиям и критериям предоставления этой помощи:

«Подать заявку могут не только уязвимые вынужденно перемещенные лица, но и пострадавшие от военных действий в определенных регионах, а также вернувшиеся на свое постоянное место жительства (в частности, и из-за границы)».

Благотворительный фонд «Право на защиту» — официальный партнер агентства по сбору данных на денежную помощь, поясняют на странице фонда.

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За выплатой могут обратиться жители Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областей, которые не были переселенцами.

Обращаться можно, если семья не получала помощь от международных организаций раньше и имеет доход менее 5400 гривен на человека.

Между тем, помощь выделят только семьям, относящимся к категории уязвимости:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше).

семья, которую возглавляет один одинокий/ несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями, а именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

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