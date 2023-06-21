Новая Dacia Sandero станет самым дешевым электромобилем в Европе — Finance.ua
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Новая Dacia Sandero станет самым дешевым электромобилем в Европе

Технологии&Авто
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Новая Dacia Sandero станет самым дешевым электромобилем в Европе
Новая Dacia Sandero станет самым дешевым электромобилем в Европе, Фото: Dacia
Dacia Sandero следующего поколения станет самым дешевым полноразмерным электромобилем в Европе. Также модель может сохранить версии с бензиновым двигателем.
Об этом рассказали на сайте Autocar.
Генеральный директор Dacia Денис Ле Вот заявил, что новый хэтчбек Sandero появится в 2027 или 2028 году. Модель следующего поколения может стать еще более дешевой за счет сокращения некоторых затрат.
Денис Ле Вот отметил, что электрическая версия Dacia Sandero не получит быструю зарядку и аккумулятор большой емкости. При этом бренд сосредоточится на том, чтобы сделать модель более доступной.
Все новые автомобили Dacia, включая кроссовер Duster следующего поколения, будут основаны на платформе CMF-B. Электромобили будут построены на родственной архитектуре CMF-BEV.
По слухам, электрическая Dacia Sandero сможет проехать около 225 км на одном заряде. На автомобиль будут устанавливаться натриевые батареи.
Вероятнее всего, версии с ДВС также будут доступны для Dacia Sandero следующего поколения. Это могут быть силовые установки с мягким гибридом.

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По материалам:
Фокус
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