NovaPay запускает новый сервис для компаний и ФЛП — Finance.ua

NovaPay запускает новый сервис для компаний и ФЛП
Об этом сообщила компания в комментарии для Finance.ua.
Как это действует
Зарплата перечисляется без комиссии, в то время как в других банках это может стоить до 0,5%.
Формирование реестра занимает всего несколько минут, а процесс полностью автоматизирован.
Как подключиться
Для подключения компании нужно подать минимальный пакет документов: заявление об открытии счета и присоединение к зарплатному проекту.
Сотрудникам также не требуется никаких бумажных заявлений, следует подать заявку для работодателя через мобильное приложение NovaPay и отправить ее бухгалтеру любым удобным способом.
Преимущества получения заработной платы на карту NovaPay:
- бесплатные виртуальные и физические карты;
- выгодные тарифы, ведь все переводы — без комиссий (по реквизитам — без ограничений, по номеру карты — до 50 тыс. грн);
- снятие наличных денег без комиссии в отделениях Новой почты или любом банкомате (до 50 000 грн);
- 20% скидки на услуги Новой почты и комиссию при оплате наложенным платежом через приложение NovaPay (на 6 посылок ежемесячно, максимальная сумма выгоды на одну посылку — 50 грн);
- доступ к услугам в приложении NovaPay: покупка корпоративных облигаций, возможность оформления рассрочки, кейс для сборов и накоплений, а также множество удобных функций, облегчающих финансовую рутину.
Если вам не хватает денег, то с кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.
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