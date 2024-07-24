NovaPay рассказала, сколько налогов заплатила за первое полугодие — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

NovaPay рассказала, сколько налогов заплатила за первое полугодие

15
NovaPay рассказала, сколько налогов заплатила за первое полугодие
NovaPay рассказала, сколько налогов заплатила за первое полугодие
По итогам первого полугодия 2024 года NovaPay перечислил в бюджет страны 530 млн грн. Это на 13% больше, чем за тот же период 2023 года.
Об этом говорится в итогах работы компании за первое полугодие 2024 года.
Другие показатели:
  • Общее количество совершенных транзакций за это время — 193 млн. Это на 17% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года.
  • Через систему прошло переводов на 136,6 млрд грн, этот показатель на 26% больше прошлогоднего.
  • Помощь ВСУ составляет 3 млн грн.
Читайте также
Среди наиболее популярных услуг NovaPay, кроме традиционных переводов, — операции по пополнению карт, снятию наличных денег и оплата коммунальных услуг.

Справка Finance.ua:

  • NovaPay — это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний Nova (Новая почта) и уже 12 лет предоставляющий платежные сервисы онлайн и офлайн в более чем 3 500 отделениях Новой почты.
  • NovaPay первой в Украине среди небанковских финансовых учреждений получила расширенную лицензию НБУ, позволившую открывать счета и выпускать карты. В декабре 2023 года компания представила платежное приложение.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.