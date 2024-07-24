NovaPay рассказала, сколько налогов заплатила за первое полугодие — Finance.ua

NovaPay рассказала, сколько налогов заплатила за первое полугодие Сегодня 05:32

NovaPay рассказала, сколько налогов заплатила за первое полугодие

По итогам первого полугодия 2024 года NovaPay перечислил в бюджет страны 530 млн грн. Это на 13% больше, чем за тот же период 2023 года.

Об этом говорится в итогах работы компании за первое полугодие 2024 года.

Другие показатели:

Общее количество совершенных транзакций за это время — 193 млн. Это на 17% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года.

Через систему прошло переводов на 136,6 млрд грн, этот показатель на 26% больше прошлогоднего.



Помощь ВСУ составляет 3 млн грн.



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Среди наиболее популярных услуг NovaPay, кроме традиционных переводов, — операции по пополнению карт, снятию наличных денег и оплата коммунальных услуг.

Справка Finance.ua:

NovaPay — это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний Nova (Новая почта) и уже 12 лет предоставляющий платежные сервисы онлайн и офлайн в более чем 3 500 отделениях Новой почты.

NovaPay первой в Украине среди небанковских финансовых учреждений получила расширенную лицензию НБУ, позволившую открывать счета и выпускать карты. В декабре 2023 года компания представила платежное приложение.

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