NovaPay получила нового руководителя Сегодня 10:20

Игорь Приходько назначен генеральным директором NovaPay

Игорь Приходько назначен генеральным директором NovaPay. К исполнению обязанностей он приступил 11 августа 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что к команде NovaPay Игорь Приходько присоединился в ноябре 2016 в должности финансового директора.

Опыт Игоря Приходько

До назначения генеральным директором Игорь Приходько прошел большинство ключевых управленческих функций в банковском бизнесе. Он имеет опыт в финансовом управлении, управлении рисками, развитии бизнеса и коммерческих направлениях.

Это сочетание экспертиз позволяет ему понимать потребности клиентов, требования регулятора и планы компании по дальнейшему развитию, говорят в компании.

В 2022 году Игорь Приходько добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и участвовал в боевых действиях. За это он получил статус ветерана. После завершения военной службы Приходько вернулся в NovaPay и продолжил развивать компанию.

«NovaPay сейчас находится на этапе активного развития. Моя задача — сохранить этот темп и сделать так, чтобы стратегия компании не оставалась на бумаге, а воплощалась в ежедневных решениях команды. Мы продолжим развивать цифровые продукты, масштабировать платежную инфраструктуру как в Украине, так и за рубежом и внедрять новые финансовые решения. Это позволит нам создавать лучший клиентский опыт, приносить реальную ценность пользователям и обеспечивать устойчивый рост компании», — сказал Игорь Приходько.

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