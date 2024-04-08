Nova Pay в июне планирует запустить кредитные линии для малого бизнеса — Finance.ua

Nova Pay в июне планирует запустить кредитные линии для малого бизнеса Сегодня 11:32 — Фондовый рынок

Nova Pay в июне планирует запустить кредитные линии для малого бизнеса

Международный финансовый сервис NovaPay намерен запустить кредитные линии для малого и среднего бизнеса (МПБ), ориентировочно — в июне, а в ближайшее время — выпустить кредитные карты.

Об этом сообщила директор по продажам компании Татьяна Виканова на конференции Digital Lending 2024, инициированной Украинской ассоциацией финтех и инновационных компаний (UAFIC) в Киеве.

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«Если (говорить. — Ред.) о продуктах кредитных, у нас будут кредитные линии для предпринимателей, и сейчас, в ближайшее время, мы выйдем с кредитной картой», — сказала она.

Виканова уточнила, что в настоящее время продукт кредитной линии для МПБ находится в стадии разработки, его запуск ожидается примерно в июне этого года.

Кроме того, директор по продажам напомнила, что месяц назад NovaPay имплементировала открытие счетов для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

«Уже четыре тысячи ФЛП открыли у нас счета и активно ими пользуются», — прокомментировала Виканова спрос на новую услугу.

По ее словам, NovaPay преследует цель за этот год привлечь не менее полумиллиона клиентов и 50 тыс. ФЛП.

«Если мы говорим о стратегии трех лет, то это 3 млн клиентов в onboarding, это международные платежи через наше мобильное приложение, это наложенный платеж. И не только в пределах Украины. И, конечно, это также посылка в кредит», — поделилась планами компании Виканова.

Справка Finance.ua:

NovaPay — основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях «Новой почты»;

согласно данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях «Новой почты» по всей Украине;

по данным Национального банка Украины, в прошлом году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам — 32% от общего объема.

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