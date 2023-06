Nothing представил концепцию умных часов — Finance.ua

Nothing представил концепцию умных часов Сегодня 22:29 — Фондовый рынок

Nothing представил концепцию умных часов

Члены сообщества Nothing всегда были предметом разговора как продукты Nothing. Они продолжают делиться новыми дизайнами и идеями о продуктах на странице сообщества, которые привлекают внимание дизайнеров Nothing. Недавно член сообщества Nothing сообщества jomaga на Discord поделился собственноручно созданным концептом Nothing Dot Watch.

Nothing поделился концепцией умных часов в Twitter и написал: «Наблюдайте за этим местом.

Позвольте нам представить вам концепцию Nothing Dot Watch, созданную нашим талантливым участником #NothingCommunity, jomaga на Discord.

Представьте себе квазианалоговые часы. Светодиодная матрица RGB диаметром 1 мм и четыре круглых светодиода с кристаллом на вершине. Ни больше, ни меньше".

Эти умные часы имеют четыре круглых светодиода вокруг дисплея, как мы видим на смартфонах Nothing. Дизайн минималистичный, который всегда являлся основой Nothing и предполагает, что вскоре Nothing может появиться с чем-то подобным. Хотя прозрачного корпуса, который мы видели в наушниках и смартфонах Nothing, вы не увидите.

