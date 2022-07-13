Nothing Phone (1) официально представлен: характеристики и цена — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Nothing Phone (1) официально представлен: характеристики и цена

Технологии&Авто
64
Nothing Phone (1) официально представлен: характеристики и цена
Nothing Phone (1) официально представлен: характеристики и цена
Компания Nothing провела долгожданную презентацию своего первого смартфона. Как и ожидалось, это гаджет не флагманского уровня, поэтому конкурировать с топовыми моделями других производителей молодой бренд не собирается, пишет The Verge.
Сердцем будущей новинки будет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G+ с тактовой частотой до 2,5 гигагерца и видеочипом Adreno 642L. Это означает, что смартфон принадлежит к среднебюджетному сегменту.

Характеристики Nothing Phone (1)

  • Объем оперативной памяти смартфона составляет 8 или 12 гигабайт.
  • Постоянной памяти также предлагают два варианта: 128 или 256 гигабайт в зависимости от модели.
  • Аппарат имеет 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 герц и встроенным сканером отпечатков пальцев.
  • Защиту экрана обеспечивает каленое стекло Corning Gorilla Glass 5.
  • Емкость аккумулятора устройства составляет 4500 миллиампер-часов. Смартфон поддерживает быструю зарядку с мощностью 33 ватта и беспроводную 15-ваттную. Присутствует даже обратная беспроводная зарядка мощностью 5 ватт.
  • Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP53.
  • Nothing Phone(1) работает под управлением Nothing OS на базе Android 12.
  • Производитель обещает три года обновления ОС и четыре года обновления безопасности, которые будут выпускаться раз в два месяца.

Камеры

Производитель оснастил Phone (1) двумя основными камерами.
  • Первый датчик — широкоугольный Sony IMX766 — поддерживает как оптическую, так и электронную стабилизацию изображения (OIS и EIS), а также целый ряд программных функций, включая ночной, портретный режимы и режимы сканирования документов.
  • Второй — сверхшироугольный Samsung JN1. Он имеет угол обзора 114 градусов и может производить макроснимки с расстояния до 4 сантиметров.
  • Разрешение каждого модуля составляет 50 мегапикселей.
  • Фронтальная камера — 16 мегапикселей.

Дизайн

Главной особенностью смартфона стала прозрачная задняя крышка, через которую видны внутренние детали и 900 светодиодов, которые загораются во время входящего звонка, при появлении уведомлений, мелькают в такт музыке, выполняют роль вспышки для камеры, показывают состояние аккумулятора во время зарядки и прочее. Пользователь может даже назначить индивидуальные световые комбинации на отдельные контакты телефонной книги.
Nothing Phone (1) официально представлен: характеристики и цена
Nothing Phone (1) официально представлен: характеристики и цена

Цена

  • За комбинацию 8/125 гигабайт просят 399 фунтов стерлингов.
  • Стоимость модели с 12 и 256 гигабайтами обойдется в 499 фунтов стерлингов.
Смартфон поступит в продажу в Великобритании 16 июля, но только в одной точке. Широкие продажи начнут 21 июля в 40 странах мира, причем среди них нет США. К сожалению, Украине тоже не повезло — у нас Nothing Phone(1) тоже продаваться не будет.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.