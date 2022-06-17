Норвегия запретила импорт нефти и нефтепродуктов из россии — Finance.ua
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Норвегия запретила импорт нефти и нефтепродуктов из россии

Сегодня 19:40Энергетика
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Норвегия вводит эмбарго на российскую нефть. Правительство страны также запрещает импорт нефтепродуктов из россии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Норвегии.
Эмбарго на российскую нефть вводят в рамках шестого пакета санкций ЕС.
«Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций противроссии, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту. Теперь мы запрещаем импорт нефти, которая транспортируется морем из россии в Норвегию», — заявила глава МИД Анникен Хюитфельдт.
При это Норвегия определила переходные периоды. Так, с 5 декабря 2022 года начнет действовать полный запрет для сырой нефти, а с 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.
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В МИД Норвегии подчеркнули, что введенные санкции нацелены ограничить способность россии финансировать войну в Украине и направлены против основных сторонников кремлевского режима.
Напомним, что в россии заговорили о сокрушительном влиянии нефтяного эмбарго на экономику страны и ослаблении рубля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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