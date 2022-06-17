Российская «дочка» Google подала в суд заявление о банкротстве — Finance.ua

Российская «дочка» Google — ООО «Гугл» — подала в суд заявление о собственном банкротстве.
Об этом пишет РБК со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Москвы.
Ранее сообщалось, что корпорация Google вывезла из рф большинство своих сотрудников — значительная часть сотрудников переехала в Дубай, где у Google есть большой офис.
Google стал предлагать перемещение сотрудников из россии после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счет Google в стране.
«Арест российскими органами власти банковского счета Google в россии сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, включая трудоустройство и оплату труда российских сотрудников, а также выполнение других финансовых обязательств», — заявили в Google.
Как следствие, российская дочерняя компания Google инициировала свое банкротство в стране.
В Google сообщили, что, несмотря на фактическое прекращение деятельности своего российского офиса, компания планирует оставить бесплатные сервисы, такие как Поиск, YouTube, Карты и Gmail, доступными в россии.