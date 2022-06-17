Российская «дочка» Google подала в суд заявление о банкротстве — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Российская «дочка» Google подала в суд заявление о банкротстве

Сегодня 12:19Фондовый рынок
26
Российская «дочка» Google — ООО «Гугл» — подала в суд заявление о собственном банкротстве.
Об этом пишет РБК со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Москвы.
Ранее сообщалось, что корпорация Google вывезла из рф большинство своих сотрудников — значительная часть сотрудников переехала в Дубай, где у Google есть большой офис.
Google стал предлагать перемещение сотрудников из россии после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счет Google в стране.
«Арест российскими органами власти банковского счета Google в россии сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, включая трудоустройство и оплату труда российских сотрудников, а также выполнение других финансовых обязательств», — заявили в Google.
Как следствие, российская дочерняя компания Google инициировала свое банкротство в стране.
В Google сообщили, что, несмотря на фактическое прекращение деятельности своего российского офиса, компания планирует оставить бесплатные сервисы, такие как Поиск, YouTube, Карты и Gmail, доступными в россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.