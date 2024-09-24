Норвегия выделила почти 9 млн евро на эвакуацию и лечение украинцев в Европе — Finance.ua
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Норвегия выделила почти 9 млн евро на эвакуацию и лечение украинцев в Европе

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Норвегия выделила почти 9 млн евро на эвакуацию и лечение украинцев в Европе
Норвегия выделила почти 9 млн евро на эвакуацию и лечение украинцев в Европе
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о решении правительства выделить 100 миллионов норвежских крон (около 8,7 млн ​​евро) на продолжение программы медицинской эвакуации украинцев, пострадавших во время войны. Финансирование будет направлено на вывоз тяжелораненых на лечение в Европу.
Об этом сообщает VG.
«Очень важно вывезти некоторых тяжелораненых на лечение. У нас есть самолет и экипаж с большим международным признанием, чтобы выполнить эту работу», — заявил Стьоре.
Он отметил, что находится в Нью-Йорке на ежегодной неделе ООН, где планирует обсудить эту инициативу с международными партнерами, включая президента Украины Владимира Зеленского.
Программа медэвакуации началась в августе 2022 года. Раненных перевозят на переоборудованном самолете SAS, функционирующем как летающая реанимация. Поначалу соглашение между Норвегией и ЕС действовало до ноября, однако теперь оно продлено до апреля следующего года.
Согласно данным Стьоре, половина пациентов, эвакуированных на лечение в Европу, вылетала на норвежских самолетах. На сегодняшний день это 1931 человек, многие из которых страдают раком или получили тяжелые травмы на войне, включая ожоги и переломы конечностей. Около 400 пациентов проходили лечение в Норвегии.
«Спрос на эту помощь остается высоким, и мы продолжаем действовать», — подчеркнул премьер Норвегии.
Норвегия с начала полномасштабного вторжения россии в Украину стала одним из ключевых международных партнеров, оказывающих значительную военную помощь украинским вооруженным силам. В частности, Осло передало Киеву различные виды вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы, боеприпасы, бронежилеты, шлемы и другое военное снаряжение.
В июне Норвегия выделила 1,1 млрд. крон на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами. В сентябре сумма помощи увеличилась: 570 млн крон было направлено на закупку беспилотников и средств ПВО.
По материалам:
РБК-Україна
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