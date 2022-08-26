Норвегия стала крупнейшим экспортером газа — Finance.ua
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Норвегия стала крупнейшим экспортером газа

Личные финансы
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Норвегия подвинула россию с первого места экспортеров газа в Европейский Союз.
Об этом сообщает НАК «Нафтогаз Украины».
Министр энергетики Норвегии Терье Асланд уверяет, что его страна стремится сохранить текущий уровень добычи энергоресурса до 2030 года.
Впрочем, по прогнозу, в этом году Норвегия увеличит добычу природного газа на 8% по сравнению с прошлым годом. Тем самым государство сможет побить рекорд, установленный пять лет назад.
«Так россия продолжает давить на свободный мир, постепенно теряя единственное глобальное преимущество, которым можно было бы гордиться. Страна-заправка уверена, что следующая зима сломает мир и заставит пойти на значительные уступки, но, скорее всего, единственный, кого это действительно сломает — газпром», — комментирует украинский национальный поставщик газа.
Ранее премьер Норвегии заявил, что пока нет возможности расширить поставки газа в Германию и Европу.
По материалам:
Mind
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