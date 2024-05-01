Норвегия передаст Украине $600 млн: на что потратят средства — Finance.ua

Норвегия передаст Украине $600 млн: на что потратят средства Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Парламент Норвегии проголосовал за выделение 7 млрд норвежских крон (600 млн долларов) на военную помощь Украине. Большинство этих средств, а именно 6 млрд крон, будут направлены на поставку нашему государству средств противовоздушной обороны.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, сообщает VG.

По его словам, общая сумма норвежской помощи Киеву в 2024 году достигнет 22 млрд крон прямой поддержки.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил норвежских союзников за увеличение финансовой помощи Украине в 2024 году.

«Очень важно, что большинство этих средств будут направлены на усиление противовоздушной обороны Украины, что является нашим высоким приоритетом для защиты жизни людей. Ценим неизменную поддержку со стороны Норвегии, понимание наших неотложных потребностей и готовность быть рядом с нами в решающее время», — написал Зеленский.

Напомним, в мае 2023 года Норвегия заявила, что у нее для Украины есть пятилетняя программа военной помощи.

ТСН По материалам:

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