Норвегия передала Украине партию военных автобусов — Finance.ua

Норвегия передала Украине партию военных автобусов Вчера 09:15

Норвегия передала Украине пять военных автобусов скорой помощи. Это произошло благодаря деятельности Евроатлантического координационного центра НАТО по реагированию на стихийные бедствия.

Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

«Центр определил потребности в автобусах скорой помощи и способствовал доставке этой медицинской помощи Министерству обороны Украины. Это пожертвование — часть беспрецедентной поддержки, которую оказывают союзники НАТО, поскольку Украина продолжает сопротивляться агрессивной войне россии», — говорится в сообщении.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину столько, сколько нужно. Союзники НАТО оказывают беспрецедентную поддержку, и вчера союзники взяли на себя дополнительные обязательства по Комплексному пакету помощи НАТО для Украины. Это будет финансировать срочную нелетальную поддержку, включая топливо и медикаменты.

Евроатлантический центр координации реагирования на стихийные бедствия является основным гражданским механизмом реагирования на чрезвычайные ситуации НАТО в евроатлантическом регионе.

Он активен круглый год, работает круглосуточно и без выходных, и в нем принимают участие все союзники из НАТО и страны-партнеры. Центр работает как информационно-координационная система для координации как запросов, так и предложений помощи.

Напомним, что Норвегия передает Украине артиллерийскую установку и зимнюю военную одежду. Страна продолжит поддерживать вооруженные силы Украины и в будущем.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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