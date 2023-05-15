Норвегия передала Украине критически важный материал для добычи газа — Finance.ua

Норвегия передала Украине критически важный материал для добычи газа Сегодня 20:18 — Энергетика

Норвежская энергетическая компания Equinor предоставила АО «Укргаздобыча» метанол объемом 2 000 тонн. Это критически важное сырье для добычи, подготовки и транспортировки природного газа и уже доставлено в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу « Нафтогаза ».

По данным пресс-службы, поставка партии метанола объемом 2 000 т потребовала сложных логистических решений. Впервые за время деятельности «Укргаздобычи» это сырье было доставлено из Европы по железной дороге.

Поставка метанола осуществляется при поддержке Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации Европейской Комиссии (Emergency Response Coordination Centre, сокращенно ERCC) по механизму Европейского Союза по защите гражданского населения и Оперативной группы поддержки Украины Секретариата Энергетического Сообщества (Energy Community Secretariat’s Ukraine USTF).

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев заявил, что Украина может отказаться от импорта газа уже в этом году. План требует, чтобы «Нафтогаз» увеличил добычу на 8%, а частные компании — на 16% на фоне запрета экспорта топлива.

В то же время украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) оценили потребности «Нафтогаза» в импорте газа в следующем отопительном сезоне в 2 млрд кубометров.

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