Норвегия инвестирует $18 млрд в добычу нефти и газа на фоне прекращения поставок из россии — Finance.ua

Норвегия инвестирует $18 млрд в добычу нефти и газа на фоне прекращения поставок из россии Сегодня 07:12 — Энергетика

Норвегия инвестирует $18 млрд в добычу нефти и газа на фоне прекращения поставок из россии

Правительство Норвегии одобрило разработку нефтяными компаниями 19 месторождений нефти и газа с объемом инвестиций более 200 млрд норвежских крон ($18,51 млрд).

Об этом пишет Reuters

Среди месторождений, получивших окончательное одобрение в среду, девять эксплуатируются компанией Aker BP, три — Equinor и несколько — Wintershall Dea и OMV.

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«Это проекты, которые будут способствовать сохранению высокого и стабильного уровня добычи на континентальном шельфе Норвегии, а также созданию рабочих мест и добавленной стоимости», — сказал министр нефти и энергетики Терье Осланд на пресс-конференции.

В 2020 году парламент Норвегии ввел временные налоговые льготы для стимулирования инвестиций в нефтедобычу в период низкой активности, что вызвало поток заявок от энергетических компаний.

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