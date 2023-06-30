Норвегия инвестирует $18 млрд в добычу нефти и газа на фоне прекращения поставок из россии — Finance.ua
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Норвегия инвестирует $18 млрд в добычу нефти и газа на фоне прекращения поставок из россии

Энергетика
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Норвегия инвестирует $18 млрд в добычу нефти и газа на фоне прекращения поставок из россии
Норвегия инвестирует $18 млрд в добычу нефти и газа на фоне прекращения поставок из россии
Правительство Норвегии одобрило разработку нефтяными компаниями 19 месторождений нефти и газа с объемом инвестиций более 200 млрд норвежских крон ($18,51 млрд).
Об этом пишет Reuters.
Среди месторождений, получивших окончательное одобрение в среду, девять эксплуатируются компанией Aker BP, три — Equinor и несколько — Wintershall Dea и OMV.
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«Это проекты, которые будут способствовать сохранению высокого и стабильного уровня добычи на континентальном шельфе Норвегии, а также созданию рабочих мест и добавленной стоимости», — сказал министр нефти и энергетики Терье Осланд на пресс-конференции.
В 2020 году парламент Норвегии ввел временные налоговые льготы для стимулирования инвестиций в нефтедобычу в период низкой активности, что вызвало поток заявок от энергетических компаний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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