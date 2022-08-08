Nokia выпустила кнопочный телефон со встроенными наушниками (видео) — Finance.ua

Nokia выпустила кнопочный телефон со встроенными наушниками (видео) Сегодня 03:40 — Технологии&Авто

Финская корпорация Nokia выпустила в продажу уникальный мобильный телефон Nokia 5710 XpressAudio со встроенными наушниками. Об особенностях и стоимости своего нового гаджета производитель рассказал на официальном сайте

В отличие от многих конкурентов, Nokia решила разработать не смартфон, а кнопочный мобильник в лучших традициях музыкальных моделей 2010-х годов. По дизайну новинка во многом напоминает легендарную модель X2-00, над камерой скрывает интересную инновацию — встроенный кейс для беспроводных наушников. Опустив небольшую крышку вниз, можно извлечь их из пазов или положить обратно на зарядку.

Для прослушивания музыки в телефоне есть фирменный проигрыватель, предусмотрен также разъем 3,5-мм для проводных наушников и режим FM-радио. Телефон имеет 48 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти, поддерживает карты microSD с объемом до 32 ГБ. Диагональ QVGA-экрана составляет 2,4 дюйма, но 5710 XpressAudio можно подключить к планшету или смартфону. Поддерживается Bluetooth 5.0.

У Nokia 5710 XpressAudio есть даже камера, но по современным меркам сугубо символическая — ее разрешение составляет всего 0.3 МП, зато есть LED вспышка. Телефон работает на процессоре Unisoc T107 и операционной системе S30+, имеет широкий список встроенных игр от разработчиков Jocuri Gameloft и Jocuri Origin.

Snake («Змейка»);

Тетріс;

Блек Джек;

Arrow Master;

Air Strike;

NinjaUp;

Racing Attack — Multiplayer;

DOODLE JUMP;

CROSSY ROAD;

English with Oxford.

Nokia пишет, что модель 5710 XpressAudio обеспечит надежную и качественную связь благодаря шумоподавлению и технологии VoLTE, сохраняющим четкость звука даже в шумной среде. Съемный аккумулятор емкостью 1450 мАч в сетях 4G должен обеспечить до 31 дня работы в режиме ожидания и до 7 часов разговоров. Устройство заряжается с помощью разъема microUSB. Стоимость модели в Европе составляет 85 евро.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.