Nokia представила новый бюджетный смартфон — Finance.ua

Nokia представила новый бюджетный смартфон
Компания HMD Global представила новый бюджетный смартфон Nokia C12.
Об этом сообщает GSM Arena.
Устройство имеет 16-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением HD+. Его общий вес составляет 177,4 грамма.
В середине смартфона установлен процессор Unisoc SC9863A1 и батарея с емкостью 3 тысячи мегаампер в час.
Nokia C12 имеет две камеры, из которых основная на обратной стороне с 8 Мп, а селфикамера с 5Мп.
Смартфон будет доступен для покупателей в трех цветах, а именно светло-мятном, темно-голубом и угольном.
Стоимость одного 4G-смартфона с операционной памятью в 2Гб и внутренней в 64Гб составит 130 долларов США.
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