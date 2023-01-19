Nokia представила новый бюджетный смартфон — Finance.ua

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Nokia представила новый бюджетный смартфон

Технологии&Авто
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Nokia представила новый бюджетный смартфон
Nokia представила новый бюджетный смартфон, Фото: GSM Arena
Компания HMD Global представила новый бюджетный смартфон Nokia C12.
Об этом сообщает GSM Arena.
Устройство имеет 16-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением HD+. Его общий вес составляет 177,4 грамма.
В середине смартфона установлен процессор Unisoc SC9863A1 и батарея с емкостью 3 тысячи мегаампер в час.
Фото: GSM Arena
Фото: GSM Arena
Nokia C12 имеет две камеры, из которых основная на обратной стороне с 8 Мп, а селфикамера с 5Мп.
Смартфон будет доступен для покупателей в трех цветах, а именно светло-мятном, темно-голубом и угольном.
Стоимость одного 4G-смартфона с операционной памятью в 2Гб и внутренней в 64Гб составит 130 долларов США.
По материалам:
Укрінформ
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