Nokia представила новый бюджетный смартфон — Finance.ua

Nokia представила новый бюджетный смартфон Сегодня 22:02 — Технологии&Авто

Nokia представила новый бюджетный смартфон, Фото: GSM Arena

Компания HMD Global представила новый бюджетный смартфон Nokia C12.

Об этом сообщает GSM Arena

Устройство имеет 16-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением HD+. Его общий вес составляет 177,4 грамма.

В середине смартфона установлен процессор Unisoc SC9863A1 и батарея с емкостью 3 тысячи мегаампер в час.

Фото: GSM Arena

Nokia C12 имеет две камеры, из которых основная на обратной стороне с 8 Мп, а селфикамера с 5Мп.

Смартфон будет доступен для покупателей в трех цветах, а именно светло-мятном, темно-голубом и угольном.

Стоимость одного 4G-смартфона с операционной памятью в 2Гб и внутренней в 64Гб составит 130 долларов США.

Укрінформ По материалам:

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