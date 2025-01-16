Nokia покидает рынок смартфонов — ЗМІ — Finance.ua
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Nokia покидает рынок смартфонов — ЗМІ

Технологии&Авто
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Nokia покидает рынок смартфонов — ЗМІ
Nokia покидает рынок смартфонов — ЗМІ
Компания HMD Global, которая выпускает телефоны под легендарным брендом Nokia, сняла их с продаж.
Смартфоны и планшеты Nokia на сайте компании больше не доступны для продажи, но неизвестно, прекратит ли компания выпускать смартфоны под финским брендом, ведь официальных заявлений от представителей пока не было.
На официальном сайте компании телефоны больше недоступны для покупки. В частности, смартфон Nokia XR21, вышедший не так давно — в 2023 году, «больше не доступен». Так же отображаются планшеты под брендом Nokia.
Если зайти в раздел смартфонов бренда Nokia, можно увидеть только ссылки и изображения разных вариантов техники. При нажатии на любое из них появится статус «discontinued (прекращено)».
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По словам экспертов рынка, Nokia не выдержала конкуренции с гигантами отрасли Apple и Samsung.
Кнопочные телефоны Nokia продолжают быть доступными для продажи.
Также HMD изменила сайт, чтобы уделить больше внимания устройствам под собственным брендом.
Пока что официальных заявлений по остановке выпуска смартфонов компания не предоставляла.
Китайские производители смартфонов активизируют усилия, чтобы укрепить свои позиции в Европе и продавать высокодоходные устройства премиум-класса, при этом один из самых быстрорастущих брендов в мире стремится более чем удвоить свою долю рынка на континенте в течение следующих трех лет.
По материалам:
Українські Новини
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