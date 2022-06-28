Nokia G11 Plus может быть запущен в скором времени — Finance.ua
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Nokia G11 Plus может быть запущен в скором времени

Фондовый рынок
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Nokia G11 Plus может быть запущен в скором времени
В скором времени может быть выпущен новый смартфон Nokia, имеющий сертификацию Bluetooth. Смартфон Nokia G11 Plus получил сертификацию Bluetooth, указывающую на скорый запуск устройства. Nokia G11 Plus в последнее время стал предметом нескольких источников, когда он выходит на рынок.
По слухам, Nokia G11 Plus будет поставляться в четырех вариантах (TA-1408, TA-1413, TA-1421 и TA-1429). Сертификация Bluetooth указывает, что Nokia G11 Plus будет работать на чипсете Unisoc. Отмечается, что продукты, не прошедшие квалификационный процесс Bluetooth, не будут отражаться в общедоступных результатах поиска. Сертификация Bluetooth дополняет предварительную сертификацию США FCC для G11 Plus (TA-1413). Основная камера на 50 Мп будет являться частью G11 Plus в соответствии с сертификацией FCC.
Хотя пока нет никаких конкретных данных от Nokia, есть предположение, что несколько смартфонов запланированы на презентацию. В линейку входят G11 Plus, Nokia XR21 5G и несколько других смартфонов серии X и G. Эти продукты могут быть представлены в ближайшее время во второй половине этого года. Также ходят слухи, что несколько смартфонов Nokia с поддержкой 5G будут иметь чипсет Snapdragon 480 Plus 5G. На данный момент нет подробных характеристик Nokia G11.
По материалам:
Portaltele
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