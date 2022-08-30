Nokia до конца года свернет свой бизнес в россии — Finance.ua

Nokia до конца года свернет свой бизнес в россии Сегодня 22:51 — Фондовый рынок

Nokia до конца года свернет свой бизнес в россии

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia до конца 2022 года намерен свернуть свой бизнес в российской федерации.

Об этом сообщает Reuters

В частности, в компании заявили, что полностью уходят из россии.

«До конца года подавляющее большинство наших сотрудников в россии уйдет из Nokia, и мы освободим все наши офисы. Мы сохраним официальное присутствие в стране до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие», — заявил представитель Nokia.

Все больше и больше западных компаний закрывают свой российский бизнес после того, как 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, ранее шведская компания Ericsson, в начале года отправившая своих сотрудников в россии в оплачиваемые отпуска, заявила о том, что полностью уйдет из страны.

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