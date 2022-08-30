Nokia до конца года свернет свой бизнес в россии — Finance.ua

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Nokia до конца года свернет свой бизнес в россии

Фондовый рынок
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Nokia до конца года свернет свой бизнес в россии
Nokia до конца года свернет свой бизнес в россии
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia до конца 2022 года намерен свернуть свой бизнес в российской федерации.
Об этом сообщает Reuters.
В частности, в компании заявили, что полностью уходят из россии.
«До конца года подавляющее большинство наших сотрудников в россии уйдет из Nokia, и мы освободим все наши офисы. Мы сохраним официальное присутствие в стране до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие», — заявил представитель Nokia.

Российский экономический корабль, иди на##й 🧐

Все больше и больше западных компаний закрывают свой российский бизнес после того, как 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение в Украину.
Напомним, ранее шведская компания Ericsson, в начале года отправившая своих сотрудников в россии в оплачиваемые отпуска, заявила о том, что полностью уйдет из страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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