НКРЭКУ ввела новые правила работы розничного рынка электрической энергии — Finance.ua
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НКРЭКУ ввела новые правила работы розничного рынка электрической энергии

Энергетика
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НКРЭКУ ввела новые правила работы розничного рынка электрической энергии
НКРЭКУ ввела новые правила работы розничного рынка электрической энергии
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, внесла изменения в правила работы розничного рынка электрической энергии.
Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.
В частности, если раньше бытовой потребитель в своем частном доме мог устанавливать несколько солнечных станций для купли-продажи по «зеленому тарифу», то теперь мощность этих станций не должна превышать 30 кВт.
При этом потребителям предоставили возможность устанавливать солнечные генерации для собственного потребления без ограничений мощности без выдачи в сеть (объединения совладельцев многоквартирных домов, бюджетные и коммерческие учреждения, больницы, заводы, критическая инфраструктура), а также предоставили право на использование установок хранения энергии на своих объектах.
Инфографика: НКРЭКП
Инфографика: НКРЭКП
В то же время НКРЭКУ не изменила процедуру перезаключения договора по «зеленому тарифу» (с новым собственником) и оставила неизменным коэффициент этого тарифа (по общему правилу).
На розничном рынке электричества теперь вводится четкий перечень потребностей, к которому не применяется льготный тариф для населения 1,68 грн: предпринимательство, хозяйственная деятельность дата-центров, центров обработки данных, деятельность по созданию виртуальных активов.
Кроме того, комиссия ввела процедуру контроля работы солнечных генераций и установок хранения энергии для обеспечения качества электроэнергии и защиты электрооборудования соседей на улице.

Как уберечь свою технику от отключений электроэнергии 💡

По материалам:
УБР
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