НКРЭКУ возобновляет внеплановые выездные проверки энергокомпаний — Finance.ua
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НКРЭКУ возобновляет внеплановые выездные проверки энергокомпаний

Фондовый рынок
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НКРЭКУ возобновляет внеплановые выездные проверки энергокомпаний
НКРЭКУ возобновляет внеплановые выездные проверки энергокомпаний
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о возобновлении внеплановых выездных проверок своих лицензиатов.
Соответствующее решение было утверждено на заседании регулятора 19 декабря.
Согласно проекту решения, выездные проверки не будут проводиться только в громадах, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке).
Напомним, 9 сентября НКРЭКУ закрепила решение о возобновлении плановых проверок соблюдения субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, законодательства в этих сферах и лицензионных условий.
Внеплановые невыездные проверки регулятор возобновил в мае.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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