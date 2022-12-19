НКРЭКУ возобновляет внеплановые выездные проверки энергокомпаний — Finance.ua

НКРЭКУ возобновляет внеплановые выездные проверки энергокомпаний Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

НКРЭКУ возобновляет внеплановые выездные проверки энергокомпаний

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о возобновлении внеплановых выездных проверок своих лицензиатов.

Соответствующее решение было утверждено на заседании регулятора 19 декабря.

Согласно проекту решения , выездные проверки не будут проводиться только в громадах, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке).

Напомним, 9 сентября НКРЭКУ закрепила решение о возобновлении плановых проверок соблюдения субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, законодательства в этих сферах и лицензионных условий.

Внеплановые невыездные проверки регулятор возобновил в мае.

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Укрінформ По материалам:

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