НКРЭКУ возобновляет внеплановые выездные проверки энергокомпаний — Finance.ua

НКРЭКУ возобновляет внеплановые выездные проверки энергокомпаний
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о возобновлении внеплановых выездных проверок своих лицензиатов.
Соответствующее решение было утверждено на заседании регулятора 19 декабря.
Согласно проекту решения, выездные проверки не будут проводиться только в громадах, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке).
Напомним, 9 сентября НКРЭКУ закрепила решение о возобновлении плановых проверок соблюдения субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, законодательства в этих сферах и лицензионных условий.
Внеплановые невыездные проверки регулятор возобновил в мае.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью