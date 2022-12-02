НКРЭКУ упростила процедуру временного присоединения к электросетям во время военного положения — Finance.ua

НКРЭКУ упростила процедуру временного присоединения к электросетям во время военного положения Сегодня 16:15 — Энергетика

НКРЭКУ упростила процедуру временного присоединения к электросетям во время военного положения

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) упростила процедуру временного присоединения к электросетям во время военного положения.

Об этом говорится в сообщении комиссии.

В частности, 29 ноября комиссия внесла изменения в постановление от 26 марта 2022 г. № 352 «Об особенностях временного присоединения электроустановок к системе распределения в период действия в Украине военного положения».

Согласно сообщению, указанные изменения, в частности, предусматривают:

возобновление работы сервиса «Личный кабинет заказчика» на вебсайтах операторов систем распределения, обеспечение возможности подачи заказчиком заявления о временном присоединении и получении заказчиком информации в режиме онлайн по организационным и техническим мероприятиям, проводимым оператором системы распределения для предоставления услуги по временному присоединению, через сервис «Личный кабинет заказчика»;

обеспечение возможности присоединения электроустановок заказчика к электрическим сетям владельца, не являющегося потребителем электрической энергии и оператором системы распределения;

уточнение процедуры прохождения отдельных этапов подачи заявления о временном присоединении;

уточнение терминологии и т.д.

Кроме того, 1 ноября НКРЭКУ внесла изменения в Кодекс систем распределения, которыми, в частности, дополнен раздел IV Кодекса новыми главами 4.12 и 4.13, которые определяют особенности присоединения (подключения) потребителями генерирующих установок в собственных электрических сетях и особенности присоединения (подключения) пользователями системы распределения установок хранения энергии в электрических сетях.

«Указанные нормы также вступили в силу путем внесения соответствующих изменений в постановление от 26 марта 2022 г. № 352. Такое решение регулятора упростит процедуру временного присоединения электроустановок заказчиков к электрическим сетям в период действия в Украине военного положения, будет способствовать защите прав и законных интересов потребителей на рынке электрической энергии», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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