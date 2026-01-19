НКРЭКУ повысила прайс-кепы на рынке электроэнергии Сегодня 12:34 — Энергетика

Линии электропередач

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), временно повысила прайс-кепы (ценовые ограничения) на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии с 17 января 2026 года. Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 16 января 2026 года. Он будет действовать до конца марта.

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Фактически верхний прайс-кеп на все часы на рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) вырос до 15 тыс. грн за МВт·час.

Предельные цены с 17 января 2026 года

На рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке

максимальная предельная цена — 15 тыс грн/МВт·ч;

минимальная предельная цена — 10 грн/МВт·ч;

На балансирующем рынке:

максимальная предельная цена — 16 тыс. грн/МВт·ч;

минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт·ч;

Возврат к предыдущим уровням с 31 марта 2026 года

С 31 марта 2026 года предельные цены возвращаются к уровню 16 января:

с 00:00 до 07:00 — 5600 грн/МВт-ч;

с 07:00 до 11:00 — 6900 грн/МВт-ч;

с 11:00 до 17:00 — 5600 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 — 15 000 грн/МВт-ч;

с 23:00 до 00:00 — 6900 грн/МВт-час.

Для балансировочного рынка:

с 00:00 до 07:00 — 6600 грн/МВт-ч;

с 07:00 до 17:00 — 8250 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 — 16 000 грн/МВт-ч;

с 23:00 до 00:00 — 8250 грн/МВт-ч;

минимальная предельная цена в течение суток — 0,01 грн. за МВт-час.

