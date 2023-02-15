НКРЭКУ одобрила двухэтапное увеличение тарифов на распределение э/э для шести облэнерго — Finance.ua

НКРЭКУ одобрила двухэтапное увеличение тарифов на распределение э/э для шести облэнерго Сегодня 16:44 — Фондовый рынок

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и компуслуг (НКРЭКУ), одобрила решение о повышении в течение 2023 года в два этапа тарифов на распределение электроэнергии для шести операторов системы распределения (ОСР), расположенных в зоне боевых действий.

Как следует из соответствующих постановлений энергорегулятора, принятых на заседании во вторник, тарифы на распределение э/э для АО «ДТЭК Донецкие электросети», ПАО «Запорожьеоблэнерго», АО «Херсоноблэнерго», ООО «ДТЭК Высоковольтные сети», ООО «Луганское энергетическое объединение» и ГП «Региональные сети» на первом этапе планируется повысить с 1 апреля, и на втором — с 1 июля — со сроком действия до 31 декабря 2023 г.

В целом с 1 июля тарифы для шести ОСР предполагается увеличить по сравнению с действующими на 54,4-81,7% по первому классу напряжения и на 35,6-56,7% по второму.

Как пояснили в НКРЭКУ, в новых тарифах для шести облэнерго были пересмотрены, в частности, расходы на выплату зарплаты, оплату услуг по передаче э/э и диспетчерских услуг НЭК «Укрэнерго», закупку потерь э/э в сетях, закупку э/э на спотовый рынок.

Окончательное решение об утверждении тарифов регулятор примет после получения замечаний и предложений к проектам постановлений со стороны всех заинтересованных участников.

Как сообщалось, для оставшихся 27 ОСР НКРЭКУ на заседании 21 декабря 2022 г. повысила тарифы на услуги по распределению э/э на период с 1 января по 31 марта 2023 г. на 3,2-11,8% (по первому классу напряжения) и на 1,2-8,1% (по второму).

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