НКЭК возьмет под контроль качество интернета: что изменит новый приказ Минцифры

В Украине обновят требования к качеству интернета к 2030 году
Министерство цифровой трансформации разрабатывает приказ, который зафиксирует конкретные цифры скорости интернета, обязательные для всех операторов, но показатели качества будут расти постепенно до 2030 года.
Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько в интервью «РБК-Украина».

Почему возникла необходимость в новых правилах

Ранее отсутствие нормативного регулирования скорости интернета создавало правовой вакуум: провайдеры обещали сверхбыстрый интернет, а на деле доказать низкое качество услуг было юридически невозможно. У государства просто не было юридических рычагов влияния на провайдеров.
Закон 4670-IX, принятый в ноябре 2025 года, наконец-то исправил это — теперь скорость интернета официально закреплена как критерий качества услуги.

Какие показатели действуют сейчас

В настоящее время действуют устаревшие нормы для мобильного интернета — всего 2 Мбит/с. Но в реальности, по данным Ookla на начало 2026 года, медианная скорость в Украине уже составляет более 43 Мбит/с. Потому Минцифры готовит приказ, в котором установят новые цифры скорости интернета для всех операторов.
«Наша цель — установить такой стандарт, который стимулировал бы операторов улучшать сети, а не просто отвечал устаревшим нормам. При этом мы учитываем и реалии войны — сети повреждены, поэтому показатели качества будут расти постепенно до 2030 года», — отметил Прибитько.

Кто будет контролировать качество

Контроль за соблюдением установленных стандартов будет возложен на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЕК). Регулятор владеет технической базой для проведения независимого мониторинга качества связи и имеет полномочия рассматривать обращения граждан по поводу ненадлежащего качества связи.
По материалам:
dev.ua
