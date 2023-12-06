НКЦБФР включила в список ненадежных еще 17 инвестиционных проектов — Finance.ua

НКЦБФР включила в список ненадежных еще 17 инвестиционных проектов Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

НКЦБФР включила в список ненадежных еще 17 инвестиционных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 17 кейсов.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

В список вошли:

Полный список проектов приведен на официальной веб странице Комиссии в разделе « Защита прав инвесторов ». В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь « 10 признаками сомнительности инвестиционного проекта », могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

Справка Finance.ua:

скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым с самого начала или стать таковым в процессе;

проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;

вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.

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