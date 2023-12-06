НКЦБФР включила в список ненадежных еще 17 инвестиционных проектов — Finance.ua

НКЦБФР включила в список ненадежных еще 17 инвестиционных проектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 17 кейсов.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
В список вошли:
- MTHUB
- OTX Forex
- FXCC Trades
- FXPIG
- Errante
- PU Prime
- Gerco Capitals (использует название компании, регулируемой FCA)
- Hyperion Financial Management / HFM (использует название компании, регулируемой FCA)
- PerfectFXOptionLive
- Premium Invest Club
- Global Equity FIN.NET
- Ultimate fx world / Ultimatefxworld
- Rightfx Trading
- Litegrowth
- Multibankfx
- Atompix
- FxGlory
Полный список проектов приведен на официальной веб странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.
Справка Finance.ua:
- скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым с самого начала или стать таковым в процессе;
- проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;
- вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.
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