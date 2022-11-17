НКЦБФР создал консультационный совет по вопросам регулирования виртуальных активов — Finance.ua
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НКЦБФР создал консультационный совет по вопросам регулирования виртуальных активов

Фондовый рынок
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НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) создала консультационный совет для получения качественной экспертизы и профессиональной оценки в направлении внедрения виртуальных активов.
Об этом говорится в сообщении комиссии.
Основная задача совета — разработка и согласование законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами и изменений в Закон Украины «О виртуальных активах».
А также согласование других вопросов нормативного урегулирования деятельности на рынке виртуальных активов.
В состав совета войдут представители профильных органов, ведущих специалистов рынка и другие заинтересованные участники.
Для комиссии важно и интересно мнение всех сторон процесса, поэтому оно готово к открытому конструктивному диалогу.
Как сообщали Українські Новини, в феврале этого года Верховная Рада приняла законопроект о виртуальных активах с предложениями Президента Владимира Зеленского.
По материалам:
Українські Новини
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