НКЦБФР создал консультационный совет по вопросам регулирования виртуальных активов — Finance.ua

НКЦБФР создал консультационный совет по вопросам регулирования виртуальных активов Сегодня 14:30 — Фондовый рынок

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) создала консультационный совет для получения качественной экспертизы и профессиональной оценки в направлении внедрения виртуальных активов.

Об этом говорится в сообщении комиссии

Основная задача совета — разработка и согласование законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами и изменений в Закон Украины «О виртуальных активах».

А также согласование других вопросов нормативного урегулирования деятельности на рынке виртуальных активов.

В состав совета войдут представители профильных органов, ведущих специалистов рынка и другие заинтересованные участники.

Для комиссии важно и интересно мнение всех сторон процесса, поэтому оно готово к открытому конструктивному диалогу.

Как сообщали Українські Новини, в феврале этого года Верховная Рада приняла законопроект о виртуальных активах с предложениями Президента Владимира Зеленского.

Українські Новини По материалам:

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