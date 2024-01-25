НКЦБФР разрешила эмитентам не раскрывать регулируемую информацию на период войны — Finance.ua

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НКЦБФР разрешила эмитентам не раскрывать регулируемую информацию на период войны

Фондовый рынок
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НКЦБФР разрешила эмитентам не раскрывать регулируемую информацию на период войны
НКЦБФР разрешила эмитентам не раскрывать регулируемую информацию на период войны
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку установила, что временно, на период действия военного положения, эмитенты ценных бумаг, лица, обеспечивающие такие ценные бумаги, и советники по корпоративным правам освобождаются от обязанности раскрывать регулируемую информацию (кроме раскрытия особой информации) в сроки, установленные в соответствии с законом «О рынках капитала и организованных товарных рынках» и положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг.
Об этом идет речь на сайте комиссии.
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По данным регулятора, после завершения действия военного положения регулярная информация должна быть раскрыта:
  • эмитентами ценных бумаг в следующие сроки: годовая информация за 2021−2023 отчетные годы раскрывается в течение 90 дней после завершения действия военного положения; промежуточная информация за соответствующий квартал 2022−2024 годов раскрывается вместе с годовой информацией за 2021−2023 годы соответственно;
  • лицами, которые предоставляют обеспечение по таким ценным бумагам, в следующие сроки: годовая информация за 2023 отчетный год раскрывается в течение 90 дней после завершения действия военного положения; промежуточная информация за соответствующий квартал 2024 раскрывается вместе с годовой информацией за 2023 год;
  • советниками по корпоративным правам, не являющимися эмитентами ценных бумаг или лицами, которые предоставляют обеспечение по таким ценным бумагам, в следующие сроки: годовая информация за 2023 отчетный год раскрывается в течение 90 дней после завершения действия военного положения.
Соответствующее решение вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования на официальном вебсайте нацкомиссии, то есть сегодня, 25 января 2024 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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