Защита инвесторов: НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов — Finance.ua

Защита инвесторов: НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов Сегодня 16:19 — Фондовый рынок

Защита инвесторов: НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов.

В список включили:

JFD Trade — https://ameriukr.com/

TIER TRADES — https://tiertrades.com/

BITFX FREEDOM — https://www.bitfxfreedom.com/

MORGAN OPTION TRADE FX — https://www.morganoptiontradefx.com/

ApolloX — https://www.apollox.finance/ru

MISBTC INVESTMENTS — https://misbtcinvestments.com/

EuroXTradeFX — https://euroxtradefx.com/

Cryptogo365 Ltd — https://ru.cryptogo365.com/

ARENA CAPITAL DIGITAL TRADING PLATFORMS — https://www.arenacapitals.uk/

WEALTH PARAMOUNT — https://wealthparamounts.com/

FINANCE CRYPTOFX — https://financecryptofx.net/

XBTFX — https://xbtfx.io/

AAFXTrading Company LTD — https://www.aafxtrading.com/#

WOXA LTD — https://woxa.com/

«В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется», — отмечают в НКЦБФР.

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе « Защита прав инвесторов ».

В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь « 10 признаками сомнительности инвестиционного проекта », могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

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