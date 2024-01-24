Защита инвесторов: НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов — Finance.ua
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Защита инвесторов: НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов

Фондовый рынок
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Защита инвесторов: НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов
Защита инвесторов: НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов.
В список включили:

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«В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется», — отмечают в НКЦБФР.
Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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