Защита инвесторов: НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов — Finance.ua

Защита инвесторов: НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов.
В список включили:
- JFD Trade — https://ameriukr.com/
- TIER TRADES — https://tiertrades.com/
- BITFX FREEDOM — https://www.bitfxfreedom.com/
- MORGAN OPTION TRADE FX — https://www.morganoptiontradefx.com/
- ApolloX — https://www.apollox.finance/ru
- MISBTC INVESTMENTS — https://misbtcinvestments.com/
- EuroXTradeFX — https://euroxtradefx.com/
- Cryptogo365 Ltd — https://ru.cryptogo365.com/
- ARENA CAPITAL DIGITAL TRADING PLATFORMS — https://www.arenacapitals.uk/
- WEALTH PARAMOUNT — https://wealthparamounts.com/
- FINANCE CRYPTOFX — https://financecryptofx.net/
- XBTFX — https://xbtfx.io/
- AAFXTrading Company LTD — https://www.aafxtrading.com/#
- WOXA LTD — https://woxa.com/
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«В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется», — отмечают в НКЦБФР.
Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.
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