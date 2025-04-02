НКЦБФР расширила список сомнительных инвестпроектов — Finance.ua
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НКЦБФР расширила список сомнительных инвестпроектов

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НКЦБФР расширила список сомнительных инвестпроектов
НКЦБФР расширила список сомнительных инвестпроектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов. В целом в перечне значится свыше 424 scam-проектов (от англ. scam — афера, обман).
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
Среди новых сомнительных инвестиционных проектов:
«Мы всегда обращаем внимание потенциальных инвесторов на значительные риски, связанные с инвестированием. Это одно из приоритетных направлений работы нашей команды, ведь мы стремимся обезопасить инвестиции украинцев и создать здоровый инвестиционный климат на рынке», — отметили в нацкомиссии.
Также Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку напомнила потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:
  • через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется;
  • через лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
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Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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