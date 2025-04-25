НКЦБФР предлагает доработать законопроект о виртуальных активах — Finance.ua

НКЦБФР предлагает доработать законопроект о виртуальных активах Сегодня 10:19 — Криптовалюта

НКЦБФР предлагает доработать законопроект о виртуальных активах

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предлагает доработать рекомендованный в четверг парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики законопроект о налогообложении виртуальных активов и привлечь к этому процессу все ответственные органы, учитывая правоохранительные структуры.

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«В одобренной комитетом редакции содержатся положения, не соответствующие регламенту MiCA, что ставит под угрозу евроинтеграционный курс Украины и создают существенные риски для развития рынка виртуальных активов. Особую обеспокоенность вызывает норма об автоматической авторизации токенов, устраняющая даже упрощенную проверку, которую предлагала комиссия" — объяснила пресс-служба регулятора в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

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В Нацкомиссии считают, что это открывает путь к неконтролируемому выходу на рынок провайдеров и эмитентов из страны-агрессора или поддерживающих врага юрисдикций и является прямой угрозой для нацбезопасности.

Отмечается, что отдельную обеспокоенность вызывает исключение НКЦБФР как одного из регуляторов этого рынка, поскольку в тексте документа указаны только НБУ и другой регулятор, которого определит Кабинет министров по согласованию с Национальным банком Украины (НБУ).

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«Идея не ясна, но точно понятно, что такой подход разрушает принцип независимого арбитражного регулирования, противоречащий международным стандартам (в частности, IOSCO). НБУ не имеет надлежащих полномочий по регулированию рынков капитала, в частности, публичного предложения токенов или надзора за их эмитентами. Это сфера ответственности именно НКЦБФР как профильного регулятора рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов», — подчеркнули в комиссии.

В НКЦБФР надеются, что ко второму чтению все спорные положения будут устранены, а законопроект — приведен в соответствие с международными нормами и интересами.

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