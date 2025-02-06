НКЦБФР обнаружила еще 9 новых SCAM-проектов — Finance.ua

НКЦБФР обнаружила еще 9 новых SCAM-проектов Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

НКЦБФР обнаружила еще 9 новых SCAM-проектов, freepik

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще девять кейсов.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

«Сейчас в списке значится 401 SCAM-проект», — говорится в сообщении.

Новые сомнительные проекты в списке:

НКЦБФР обращает внимание потенциальных инвесторов на значительные риски, связанные с инвестированием через:

лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется;

лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе « Защита прав инвесторов ». В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь « 10 признаками сомнительности инвестиционного проекта », могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности.

Справка Finance.ua:

Инвестиции — это популярный метод увеличения капитала. Но, если выбрать ложное направление, они могут обернуться значительными финансовыми потерями. ТОП-5 направлений, куда лучше не вкладывать деньги;

инвестирование в монеты — это процесс, который заключается в приобретении монет определенного типа и ценности с целью сохранения стоимости уже имеющихся собственных активов, или получения с этого прибыли. Инвестиции могут происходить в золотые и серебряные монеты, т. е. изготовленные из драгоценных металлов, а также в коллекционные, имеющие определенную историческую или нумизматическую ценность.

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