НКЦБФР обнаружила еще 9 новых SCAM-проектов — Finance.ua

НКЦБФР обнаружила еще 9 новых SCAM-проектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще девять кейсов.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
«Сейчас в списке значится 401 SCAM-проект», — говорится в сообщении.
Новые сомнительные проекты в списке:
- Forhbw
- CryptoKeying
- Школа трейдинга Бориса Купера
- AvangardBroker
- Industrial Trading
- Buleto
- AI Auto Sale
- Trust Investment / Trust Capital / Trust Capital Fund
- GenesisFX
НКЦБФР обращает внимание потенциальных инвесторов на значительные риски, связанные с инвестированием через:
- лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется;
- лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности.
Справка Finance.ua:
- Инвестиции — это популярный метод увеличения капитала. Но, если выбрать ложное направление, они могут обернуться значительными финансовыми потерями. ТОП-5 направлений, куда лучше не вкладывать деньги;
- инвестирование в монеты — это процесс, который заключается в приобретении монет определенного типа и ценности с целью сохранения стоимости уже имеющихся собственных активов, или получения с этого прибыли. Инвестиции могут происходить в золотые и серебряные монеты,
т. е.изготовленные из драгоценных металлов, а также в коллекционные, имеющие определенную историческую или нумизматическую ценность.
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