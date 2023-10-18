НКЦБФР нашла еще 16 ненадежных инвестиционных проектов — Finance.ua

НКЦБФР нашла еще 16 ненадежных инвестиционных проектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 16 кейсов.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.
Список дополнен следующими сомнительными проектами:
- Trade.com | CFD
- FxStandard
- Cauvocapital
- Accen Forex
- IB Platform
- Trade Union Trust
- JFD Trade
- TFX Pro
- Capital ex Pro
- Кона
- Tradefora
- BTQ
- UBK Markets
- xDirect
- SM-kdly
- TopTrades
Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.
Справка Finance.ua:
- скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым с самого начала или стать таковым в процессе;
- проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;
- вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.
Поделиться новостью