НКЦБФР нашла еще 14 ненадежных инвестпроектов — Finance.ua

НКЦБФР нашла еще 14 ненадежных инвестпроектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.
В список добавили:
- Life is good company
- Lig ltd
- Hermes-ltd
- Uniteto
- Bestwaycoop
- Raceoption
- Quotex
- Intrade.bar
- LiteFinance
- FXopen
- ICMarkets
- Deriv
- Deriv A Finance Company
- Vantage
Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
Справка Finance.ua:
- скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым с самого начала или стать таковым в процессе;
- проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;
- вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.
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