НКЦБФР нашла еще 14 ненадежных инвестпроектов — Finance.ua

НКЦБФР нашла еще 14 ненадежных инвестпроектов Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

НКЦБФР нашла еще 14 ненадежных инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов.

Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

В список добавили:

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов» . В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта» , могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.

Справка Finance.ua:

скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым с самого начала или стать таковым в процессе;

проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;

вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.