НКЦБФР дополнила список сомнительных инвестиционных проектов — Finance.ua

НКЦБФР дополнила список сомнительных инвестиционных проектов Сегодня 16:32 — Фондовый рынок

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще семь кейсов и рекомендует инвесторам учитывать эту информацию в своей деятельности.

Об этом говорится в релизе Комиссии.

В частности, НКЦБФР обращает внимание на неблагонадежность таких финансовых проектов:

AmberFX,

BB Team Pro,

ConcordInvest,

Safe Invest,

FBS,

Barclay Stone LTD,

Enterprise London Limited.

Полный список проектов приведен на официальном веб-сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила проводить операции по первоначальному размещению ценных бумаг. Изменения касаются в том числе ценных бумаг институтов совместного инвестирования.

Впрочем, в отношении публичного размещения ценных бумаг действует ограничение.

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