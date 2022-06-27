НКЦБФР дополнила список сомнительных инвестиционных проектов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НКЦБФР дополнила список сомнительных инвестиционных проектов

Фондовый рынок
38
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще семь кейсов и рекомендует инвесторам учитывать эту информацию в своей деятельности.
Об этом говорится в релизе Комиссии.
В частности, НКЦБФР обращает внимание на неблагонадежность таких финансовых проектов:
  • AmberFX,
  • BB Team Pro,
  • ConcordInvest,
  • Safe Invest,
  • FBS,
  • Barclay Stone LTD,
  • Enterprise London Limited.
Место для вашей рекламы
Полный список проектов приведен на официальном веб-сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила проводить операции по первоначальному размещению ценных бумаг. Изменения касаются в том числе ценных бумаг институтов совместного инвестирования.
Впрочем, в отношении публичного размещения ценных бумаг действует ограничение.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
Получить деньги быстро 💸
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.