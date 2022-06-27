НКЦБФР дополнила список сомнительных инвестиционных проектов — Finance.ua

НКЦБФР дополнила список сомнительных инвестиционных проектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще семь кейсов и рекомендует инвесторам учитывать эту информацию в своей деятельности.
Об этом говорится в релизе Комиссии.
В частности, НКЦБФР обращает внимание на неблагонадежность таких финансовых проектов:
- AmberFX,
- BB Team Pro,
- ConcordInvest,
- Safe Invest,
- FBS,
- Barclay Stone LTD,
- Enterprise London Limited.
Полный список проектов приведен на официальном веб-сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила проводить операции по первоначальному размещению ценных бумаг. Изменения касаются в том числе ценных бумаг институтов совместного инвестирования.
Впрочем, в отношении публичного размещения ценных бумаг действует ограничение.
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