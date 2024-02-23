НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 10 кейсов — Finance.ua

НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 10 кейсов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список сомнительных инвестиционных проектов и включила еще 10 кейсов.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
«Комиссия активно работает над выявлением проектов, которые создаются нелегально с целью обмануть потенциальных инвесторов. И в этом нам тоже помогают международные коллеги. Благодарны Financial Conduct Authority (регулятору Великобритании) за оперативное предоставление информации», — отметил Ираклий Барамия, член НКЦБФР, отвечающий за данное направление работы в регуляторе.
Кто попал в список:
Также Барамия призвал граждан, которых обманули или которые владеют информацией о потенциально сомнительных действиях на финансовых рынках, обязательно обращаться в Комиссию на email: info@nssmc.gov.ua.
Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
Справка Finance.ua:
- скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым изначально или стать таковым в процессе;
- проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует за счет средств инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;
- вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.
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