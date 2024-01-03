НКЦБФР добавила 3 ​​страны в зону риска — Finance.ua
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НКЦБФР добавила 3 ​​страны в зону риска

Казна и Политика
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НКЦБФР добавила 3 ​​страны в зону риска
НКЦБФР добавила 3 ​​страны в зону риска
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила Республику Союз Мьянма, Сирийскую Арабскую Республику и Республику Куба в перечень иностранных государств, относящихся к зоне риска.
Соответствующее решение № 1485 было принято 28 декабря, передает Интерфакс-Украина.
Ранее в зону риска были включены россия, беларусь, Иран и КНДР.
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Новое решение вступило в силу с 1 января 2024 года.
Напомним, НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) и БЭБ (Бюро экономической безопасности Украины) 15 декабря 2023 года подписали меморандум о взаимодействии.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 17 кейсов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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