НКЦБФР добавила 3 ​​страны в зону риска — Finance.ua

НКЦБФР добавила 3 ​​страны в зону риска Сегодня 11:35 — Казна и Политика

НКЦБФР добавила 3 ​​страны в зону риска

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила Республику Союз Мьянма, Сирийскую Арабскую Республику и Республику Куба в перечень иностранных государств, относящихся к зоне риска.

Соответствующее решение № 1485 было принято 28 декабря, передает Интерфакс-Украина.

Ранее в зону риска были включены россия, беларусь, Иран и КНДР.

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Новое решение вступило в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) и БЭБ (Бюро экономической безопасности Украины) 15 декабря 2023 года подписали меморандум о взаимодействии.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 17 кейсов.

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Фінансовий клуб По материалам:

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