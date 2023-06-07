Ниже 40 грн/л: на АЗС Украины упали цены на дизельное топливо — Finance.ua

Ниже 40 грн/л: на АЗС Украины упали цены на дизельное топливо Сегодня 19:00 — Энергетика

Розничные цены на дизтопливо впервые опустились ниже 40 грн/л. Новый минимум среди национальных сетей установила сеть Авантаж с ценой на дизель в 39,50 грн/л.

Об этом свидетельствует ежедневный ценовой мониторинг Консалтинговой группы А-95.

Вызов «Авантажа» был брошен Chipo (68 АЗС), VST (76 АЗС) и Prime (более 40 АЗС). Первая установила на нескольких отдельных АЗС, в том числе в столице, ценник 39 грн/л на ДТ и бензин А-95 (в среднем по сети ДТ стоило 40,05 грн/л — 67 коп./л в сутки), на «пятерку» — 41,40 грн/л (- 52 коп./л).

VST и Prime предлагали дизтопливо за 39,68 грн/л и 40,00 грн/л соответственно.

Очевидно, в ближайшие дни розничные цены сделают очередной шаг вниз, прогнозируют эксперты.

Напомним, в течение мая в Украине средние розничные цены на дизтопливо снизились на 2,31 грн/л (5%), до 43,63 грн/л. В то же время бензин марки А-95 подешевел на 1,52 грн/л (3%) до 45,06 грн/л.

Как известно, с июля в Украине подорожают все виды топлива.

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MMR По материалам:

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