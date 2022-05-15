Nissan списал российский бизнес до конца года — Finance.ua

Nissan списал российский бизнес до конца года

Сегодня 09:46 — Фондовый рынок

Nissan списал российский бизнес до конца года

Японский автоконцерн Nissan считает, что остановленные в россии операции не возобновятся до конца 2022 финансового года.

Об этом заявил гендиректор компании Макото Утида.

«Мы приостановили сделки из-за проблем в логистике и цепочках поставок. Мы продолжим следить за ситуацией. Считаем, что в течение года операции будут приостановлены», — сказал он.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Nissan в россии в январе-апреле 2022 года упали на 32,5%, до 11 750 автомобилей.

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