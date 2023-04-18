Nissan Serena превратился в «последовательный гибрид» — Finance.ua

Nissan Serena превратился в «последовательный гибрид» 18.04.2023, 01:19 — Фондовый рынок

Nissan Serena превратился в «последовательный гибрид»

Минивэн Nissan Serena в очередной раз сменил поколение. Главным приобретением модели шестого поколения стала инновационная силовая установка e-Power, которая превратила ее в последовательный гибрид. В составе системы 1,4-литровый бензиновый двигатель HR14DDe (98 л.с.), электродвигатель EM5, литий-ионная батарея, генератор и инвертор. Задача ДВС — зарядка тяговой батареи. За привод отвечает электродвигатель отдачей 163 л.с. и 315 Нм крутящего момента. Привод — передний.

Также новому Serena досталась первая в мире система управления энергопотреблением, оптимизирующая работу ДВС в зависимости от дорожных условий. Это позволило обеспечить средний расход топлива — 4,9-5,4 л/100 км.

Габариты Nissan Serena нового поколения — 4690×1695×1870 мм. Размер колесной базы — 2870 мм. В основе модели лежит модернизированный несущий каркас предшественника. Также вены разделили значительную часть внутренних кузовных панелей.

Базовый Serena укомплектован 2,0-литровым бензиновым двигателем MR20DD мощностью 150 л. с. Работает агрегат в связке с вариатором и передним или полным приводом. Салон доступен в восьми- и семиместной компоновке. В последнем случае во втором ряду установлены раздельные кресла.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.