Nissan Rogue отзывают из-за возможности возгорания — Finance.ua

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Nissan Rogue отзывают из-за возможности возгорания

Технологии&Авто
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Nissan Rogue отзывают из-за возможности возгорания
Nissan Rogue отзывают из-за возможности возгорания
Nissan отзывает 125 215 экземпляров Rogue 2017 года выпуска в Соединенных Штатах, чтобы устранить проблему, которая может привести к пожару. Кампания связана с отзывом с января 2022 года для устранения той же проблемы 664 779 единиц Rogue 2014-2016 годов.
Отозванные сейчас Rogues имеют даты производства с 26 июля 2016 года по 27 сентября 2017 года. Проблема заключается в том, что вода может вытекать на жгут проводов в зоне для ног водителя, что может вызвать коррозию. Это может вызвать пожар. Проблема также может привести к неисправности электростеклоподъемника со стороны водителя или сиденья с электроприводом.
«Nissan не известно ни о каких несчастных случаях, травмах или термических явлениях, связанных с этой проблемой», — сказал автопроизводитель Motor1.com.
Чтобы устранить проблему, дилеры проверят пораженный жгут проводов на наличие коррозии. Если таковые имеются, технические специалисты заменят необходимые компоненты. Процесс также будет включать нанесение литиевой смазки на разъемы для предотвращения проникновения влаги в будущем.
Nissan начнет оповещать потенциально пострадавших владельцев в январе 2023 года.
По материалам:
Телеканал 24
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