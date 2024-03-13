Nissan прекратит выпуск культовой модели: что предложат вместо этого (фото) — Finance.ua

Nissan прекратит выпуск культовой модели: что предложат вместо этого (фото) 13.03.2024, 00:32 — Технологии&Авто

Nissan прекратит выпуск культовой модели: что предложат вместо этого (фото), Фото: Nissan

Спорткар Nissan GT-R подходит к концу своего жизненного цикла. Знаменитую модель скоро снимут с производства.

Об этом сообщает японский сайт Mag-X.

По его данным, производство Nissan GT-R приостановят в следующем году. 14 марта будет представлен новый Nissan GT-R 2025 модельного года, и он станет последней версией модели.

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Сообщается, что выпустят 1500 купе Nissan GT-R 2025, из которых 300 автомобилей — в заряженной версии от Nismo. Скорее всего, финальная модель не сильно изменится, ведь Nissan GT-R совсем недавно обновили. Это значит, что стандартный вариант будет 570-сильным, а Nismo — 600-сильным.

Фото: Nissan

Информации о новом Nissan GT-R следующего поколения пока очень мало. Не исключено, что он станет полностью электрическим и будет серийной версией прошлогоднего 1340-сильного концепт-кара Nissan Hyper Force.

Спорткар Nissan GT-R — модель-долгожитель, выпускаемая с конца 2007 года. Полноприводное купе позиционировалось как более доступная альтернатива экзотическим суперкарам. Его постоянно модернизировали и увеличивали мощность 3,8-литрового V6 твин-турбо.

Фокус По материалам:

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