Nissan прекратит выпуск культовой модели: что предложат вместо этого (фото) — Finance.ua
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Nissan прекратит выпуск культовой модели: что предложат вместо этого (фото)

Технологии&Авто
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Nissan прекратит выпуск культовой модели: что предложат вместо этого (фото)
Nissan прекратит выпуск культовой модели: что предложат вместо этого (фото), Фото: Nissan
Спорткар Nissan GT-R подходит к концу своего жизненного цикла. Знаменитую модель скоро снимут с производства.
Об этом сообщает японский сайт Mag-X.
По его данным, производство Nissan GT-R приостановят в следующем году. 14 марта будет представлен новый Nissan GT-R 2025 модельного года, и он станет последней версией модели.
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Сообщается, что выпустят 1500 купе Nissan GT-R 2025, из которых 300 автомобилей — в заряженной версии от Nismo. Скорее всего, финальная модель не сильно изменится, ведь Nissan GT-R совсем недавно обновили. Это значит, что стандартный вариант будет 570-сильным, а Nismo — 600-сильным.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Информации о новом Nissan GT-R следующего поколения пока очень мало. Не исключено, что он станет полностью электрическим и будет серийной версией прошлогоднего 1340-сильного концепт-кара Nissan Hyper Force.
Спорткар Nissan GT-R — модель-долгожитель, выпускаемая с конца 2007 года. Полноприводное купе позиционировалось как более доступная альтернатива экзотическим суперкарам. Его постоянно модернизировали и увеличивали мощность 3,8-литрового V6 твин-турбо.
По материалам:
Фокус
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