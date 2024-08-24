Nissan подготовил эксклюзивную версию Navara Black Edition — Finance.ua

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Nissan подготовил эксклюзивную версию Navara Black Edition

Технологии&Авто
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Nissan подготовил эксклюзивную версию Navara Black Edition
Nissan подготовил эксклюзивную версию Navara Black Edition
Nissan представил новую эксклюзивную версию своего пикапа Navara под названием Black Edition, которая появится в продаже в Австралии в начале сентября по цене от 60 455 долларов.
Специальная серия создана на базе модели Navara ST Dual Cab 4×4 automatic и отличается затемненными элементами кузова, включая черные 17-дюймовые легкосплавные диски, черные дверные ручки, корпуса зеркал, спортивную дугу и акцентные вставки в нижней части двери.
Передняя часть автомобиля также получила черное оформление с матово-черной окантовкой радиаторной решетки. Покупателям предложат стандартные цвета кузова White и Black Star, а также премиальную покраску в оттенках Twilight Grey или Brilliant Silver за дополнительную плату.
Nissan подготовил эксклюзивную версию Navara Black Edition
Под капотом Nissan Navara Black Edition установлен 2,3-литровый дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 190 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач и системой полного привода с электронным управлением.
В стандартную оснастку входят светодиодные фары, аудиосистема на шесть динамиков, 8-дюймовый сенсорный экран, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также семь подушек безопасности и круиз-контроль.
Nissan подготовил эксклюзивную версию Navara Black Edition
Nissan планирует выпустить всего 400 экземпляров Navara Black Edition, что делает эту версию особенно привлекательной для коллекционеров и ценителей ограниченных серий.
По материалам:
MMR
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